البحرين تتأهل لنهائي خليجي 24

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صحيفة الخليج الالكترونية
تأهل المنتخب البحريني لنهائي بطولة الخليج في نسختها رقم 24، عقب فوزه على المنتخب العراقي بركلات الترجيح، بعد أن انتهت المباراة بالتعادل بهدفين لكل منتخب.
وكان الوقت الأصلي لمباراة الدور قبل النهائي التي جمعت المنتخبين، قد انتهى بالتعادل الإيجابي قبل أن تمتد المباراة للأشواط الإضافية التي انتهت أيضًا بالتعادل.
كان المنتخب العراقي البادئ بالتسجيل عن طريق لاعبه مهند علي، في الدقيقة 6، قبل أن يتعادل اللاعب عبدالله هزاع في الدقيقة 14 لمنتخب البحرين.
اللاعب العراقي إبراهيم بايش كان سريع الرد على تعادل البحرينيين؛ إذ فاجأهم بالهدف الثاني لأسود الرافدين بعد أربع دقائق فقط من هدف البحريني عبدالله هزاع، وذلك قبل أن يعود البحرينيون للمباراة مرة أخرى بهدف التعادل للاعب محمد مرهون في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.
ولجأ المنتخبان لركلات الترجيح التي أعلنت الفوز البحريني، ليعلن تأهله للمباراة النهائية في انتظار الفائز من المنتخبين السعودي أو القطري.
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