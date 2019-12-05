صحيفة الخليج الالكترونية كشفت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، عن توفر وظائف شاغرة في محطات رأس الخير. وأكدت أن التقديم متاح اعتبارا من يوم الأحد 11 – 4 – 1441هـ الموافق 08 – 12 – 2019م . وأشارت إلى أنه سيتم استقبال طلبات التقديم عليها عبر موقع المؤسسة الإلكتروني من خلال الرابط التالي اضغط هنــــــــا .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف شاغرة في محطات التحلية برأس الخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.