حساب المواطن يكشف حالة المسجلين بعد صرف الدعم

صحيفة الخليج الالكترونية

كشف حساب المواطن ، في إجابته على سؤال أحد المواطنين عن موعد صرف الدعم لمن تقدم بطلب بعد صرف دعم الدفعة الـ24 في نوفمبر الماضي.

وقالت خدمة المستفيدين، إنه في حال تم تقديم الطلب بعد تاريخ 10 نوفمبر 2019، سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغ المستفيد الرئيسي باستيفائه لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابه ثم الدخول إلى قسم دراسة الأهلية وذلك ضمن دورة الأهلية لشهر يناير 2020.

وتابعت خدمة المستفيدين أنه في حال كان الشخص غير مؤهل وتم تحديث بياناته طبقًا لسبب عدم الأهلية، يلزمه التوجه إلى أيقونة دارسة الأهلية وتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية ثم الانتظار لحين صدور نتائج الأهلية.

ويترقب المواطنون إيداع الدفعة الـ25 من الدعم في حساباتهم يوم العاشر من الشهر الجاري، يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 26 استحقاق شهر يناير المقبل.