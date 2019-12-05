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صحيفة الخليج الالكترونية
أطلق مسلحون النار اليوم الخميس على مدير أمن مديرية الروضة في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.
وقالت مصادر إن مسلحين على متن سيارة أطلقوا وابلاً من النار على مدير أمن مديرية الروضة الملازم مجاهد سالم صبيح باعوضة، أثناء مروره ومرافقه على متن سيارة أمنية في جول الحراج في المديرية.
وأضافت أن “باعوضة” قُتل مع مرافقه وهو أحد أقاربه جراء الكمين، موضحة أن إطلاق النار أدى إلى انقلاب السيارة التي كان يقودها “باعوضة” في حين لاذ المسلحون بالفرار.
كانت هذه تفاصيل خبر مجهولون يغتالون مسؤولاً أمنياً كبيراً في شبوة باليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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