ضمك إلى دور 16 بأغلى الكؤوس

ابها

تمكن نادي ضمك من الفوز على ضيفه القادم من الاحساء نادي الجيل بهدفين مقابل هدف وذلك في الدور 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين .

وبذلك يصعد للدور 16 في انتظار اللقاء الذي يجمع بين نادي النصر ونادي البكيرية لتحديد الفريق الفائز والذي سيلعب أمام نادي ضمك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة ، سيحدد موعدها لاحقاً حسب القرعة التي جرت في شهر نوفمبر الماضي .