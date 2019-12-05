ضمك إلى دور 16 بأغلى الكؤوس

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ابها
تمكن نادي ضمك من الفوز على ضيفه القادم من الاحساء نادي الجيل بهدفين مقابل هدف وذلك في الدور 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين .
وبذلك يصعد للدور 16 في انتظار اللقاء الذي يجمع بين نادي النصر ونادي البكيرية لتحديد الفريق الفائز والذي سيلعب أمام نادي ضمك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة ، سيحدد موعدها لاحقاً حسب القرعة التي جرت في شهر نوفمبر الماضي .
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