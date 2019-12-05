تحطم مقاتلة “ميغ-29” روسية في مصر

صحيفة الخليج الالكترونية

قالت وسائل إعلام روسية، إن مقاتلة من طراز “ميغ-29” روسية الصنع تحطمت في مصر خلال طلعة تدريبية.

وتناقلت المصادر نفسه أنباء نقلا عن صحيفة “فيدومستي” الروسية، أن المقاتلة سقطت اليوم الخميس أثناء القيام بطلعة، حيث تمكن الطيار من القفز بالمظلة والخروج من المقاتلة.

وأكد مسؤولان في الصناعات الدفاعية الروسية، أن سبب الحادث قد يكون ناجما عن أعطال فنية في نظام مراقبة المقاتلة أو إجراءات تجريبية غير صحيحة.

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وأشارت مصادر “فيدوموستي” إلى أن أسباب الحادث سستحددها لجنة خاصة من القوات الجوية المصرية، وسيرسل الجانب الروسي قريبا أخصائئين إلى القاهرة للمساعدة في التحقيق.

وكانت قد سقطت مقاتلة من طراز ميغ-29 من قبل في 3 نوفمبر 2018.

وطائرة “ميغ-29” الروسية الصنع هي من الجيل الرابع صممت في زمن الاتحاد السوفييتي ومخصصة لتدمير كل أنواع الأهداف الجوية في كافة الظروف المناخية بواسطة الصواريخ الموجهة أو المدفع الرشاش، وكذلك لإصابة الأهداف البرية من خلال الأسلحة غير الموجهة.

وأكدت وزارة الدفاع المصرية في أبريل الماضي أنها حصلت على مجموعة من مقاتلات “ميغ-29” التي اتفقت موسكو والقاهرة على توريدها لمصر.