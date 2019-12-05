- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
ترقد شابة هندية، تقول إنها ضحية اغتصاب، في حالة خطيرة وهي تعاني حروقا عديدة بإحدى المستشفيات إثر إضرام النيران فيها وهي في طريقها للمحكمة للإدلاء بأقوالها في قضيتها.
وكانت حادثة الاغتصاب قد وقعت في مارس/آذار الماضي في ولاية أوتار براديش الهندية.
وقد تم اعتقال 5 رجال من بينهم المتهمان بالاغتصاب للاشتباه في قيامهم بإضرام النيران فيها عندما كانت في طريقها إلى محطة القطار لتستقله إلى حيث توجد المحكمة، وقد قامت مجموعة الرجال بجرها إلى حقل قريب حيث أضرموا فيها النيران، بحسب وسائل إعلام محلية.
كانت هذه تفاصيل خبر “اغتصبوها”.. وعندما أرادت أن تشهد ضدهم.. “أحرقوها” حية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.