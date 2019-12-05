“اغتصبوها”.. وعندما أرادت أن تشهد ضدهم.. “أحرقوها” حية

صحيفة الخليج الالكترونية

ترقد شابة هندية، تقول إنها ضحية اغتصاب، في حالة خطيرة وهي تعاني حروقا عديدة بإحدى المستشفيات إثر إضرام النيران فيها وهي في طريقها للمحكمة للإدلاء بأقوالها في قضيتها.

وكانت حادثة الاغتصاب قد وقعت في مارس/آذار الماضي في ولاية أوتار براديش الهندية.

وقد تم اعتقال 5 رجال من بينهم المتهمان بالاغتصاب للاشتباه في قيامهم بإضرام النيران فيها عندما كانت في طريقها إلى محطة القطار لتستقله إلى حيث توجد المحكمة، وقد قامت مجموعة الرجال بجرها إلى حقل قريب حيث أضرموا فيها النيران، بحسب وسائل إعلام محلية.