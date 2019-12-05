مساعدات إماراتية إلى الحديدة

اسماء السيد - ابوظبي: أعلن الهلال الأحمر الإماراتي أنه قدم مساعدات غذائية لأسر يمنية فقيرة في أماكن مختلفة في محافظة الحديدة غرب اليمن.
وقال بيان أنه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تم مساعدة أكثر من 3600 أسرة يمنية نازحة عبر تقديم سلال غذائية في مخيمات للنازحين.
والإمارات عضو رئيسي في التحالف العسكري الذي تقوده المملكة السعودية في اليمن منذ آذار/مارس 2015، دعما لقوات الحكومة في مواجهة المتمردين الحوثيين المقرّبين من إيران.
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