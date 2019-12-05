بعد الدعوة للاستشارات النيابية.. تظاهرات وقطع طرقات في لبنان

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty المتظاهرون في لبنان يواصلون احتجاجاتهم استعادت الشوارع والساحات في لبنان، الخميس، زخمها مع عودة المتظاهرين إلى أسلوب قطع الطرقات في عدد من المناطق اللبنانية في احتجاجات تجددت مع تسريب معلومات عن التوجه لتسمية رجل الأعمال سمير الخطيب، رئيسا لحكومة تم التوافق على تفاصيلها بين القوى السياسية.

وكانت رئاسة الجمهورية اللبنانية قد دعت إلى استشارات نيابية ملزمة، الاثنين المقبل، لتسمي الكتل النيابية مرشحها لتأليف الحكومة المقبلة.

وتبع الإعلان احتجاجات عمت المناطق اللبنانية، دعا المتظاهرون خلالها إلى إسقاط هذه التسوية السياسية قبل تكريسها في المؤسسات الدستورية.

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إعادة تشغيل الفيديو التالي الأمهات اللبنانيات يتظاهرن ضد الطائفية و"أشباح الحرب الأهلية" يوميات لبنان تتراوح بين غضب الشارع ضد الطبقة السياسية والفساد، وبين المخاوف من إيقاظ الفتنة الطائفية. والسبت، شقت الأمهات والسيدات اللبنانيات طريقا للتظاهر ضد "أشباح الحرب الأهلية" التي باتت تخيم على الحراك الذي تشهده البلاد منذ منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول. وانطلقت هذه المسيرة النسائية من منطقة التباريس إلى مدخل منطقة الخندق الغميق في العاصمة بيروت، مكللة بالورود والدعوات لنبذ الطائفية والتمسك بالوحدة الوطنية. France 24

المتظاهرون العراقيون يعتبرون استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي "غير مقنعة" واصل المتظاهرون العراقيون احتجاجاتهم في بغداد والمناطق الجنوبية السبت، معتبرين استقالة رئيس الوزراء المزمعة غير مقنعة ومصرين على "تنحية جميع رموز الفساد". France 24

اعتداء لندن: تنظيم "الدولة الإسلامية" يعلن مسؤوليته وجونسون يتعهد بمراجعة آلية الأحكام القضائية تبنى تنظيم "الدولة الإسلامية" السبت اعتداء لندن الذي راح ضحيته شخصان ونفذه سجين سابق كان مدانا بالإرهاب وخرج من سجنه بإطلاق سراح مشروط. الأمر الذي دفع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت إلى إعادة النظر بآليات تنفيذ الأحكام القضائية في البلاد. France 24 1 Advertisements إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO التالي في المشاهدة التالي

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ودعا المتظاهرون لأن يكون يوم الخميس، يوم إضراب وعصيان مدني، حسبما أفادت مراسلة "سكاي نيوز".

وقطع متظاهرون الطرقات في ساعات الصباح الباكر قبل أن يعيدوا فتحها لتسيير حياة المواطنين، مؤكدين بقاءهم في الشوارع، واستخدامهم أساليب احتجاج عدة، كما حاصر محتجون مقار مؤسسات رسمية في أكثر من منطقة لبنانية.