جوجل تُعلن عن أفضل التطبيقات والأكثر تحميلاً في Play Store للعام 2019

كشفت شركة جوجل عن التطبيقات والأفلام والبرامج التلفزيونية والكتب التي سجلت أكثر مرات تحميل خلال هذا العام على متجر جوجل بلاي، بالإضافة إلى اختيارات المستخدمين والمحررين المفضلة.

وعلى ما يبدو، فقد صوّت مستخدمي Google Play للتنزيلات المفضلة لديهم من كل فئة، إذ صُنفت لعبة Call of Duty: Mobile كأفضل لعبة، كما تم اختيار تطبيق GlitchCam، والذي يضيف تأثيرات التسعينات على مقاطع الفيديو، كأفضل تطبيق. وكان فيلم Avengers: Endgame هو الفيلم المفضل للناخبين، في حين كانت قصص Scary to Tell in the Dark هي الأفضل من فئة الكتب.

ولقد اختار محررو متجر جوجل تطبيق Ablo كأفضل تطبيق في السنة، ويساعدك هذا التطبيق على استكشاف الثقافات الأجنبية والتواصل مع الناس على الرغم من حاجز اللغة؛ إذ ينشئ التطبيق ترجمات تلقائية أثناء قيامك بالدردشة عبر الفيديو مع أشخاص من جميع أنحاء العالم.

ومن المثير للاهتمام أن أربعة من أفضل خمسة أفلام مبيعًا في العام كانت عبارة عن أفلام الأبطال الخارقين، في حين كان مسلسل Game of Thrones هو أكثر البرامج التلفزيونية التي تم تنزيلها.

أما عن الكتب الإلكترونية الأكثر قراءة، فهي تشمل كتابي من The Subtle Art of Not Getting a F * ck لمارك مانسون و Unfu*k Yourself: Get Out of Your Head and into Your Life لغاري جون بيشوب.

