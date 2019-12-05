دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Vivo تعلن عن الإصدار الخاص من هاتف iQOO Neo 855 Racing ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة Vivo عن إصدارها الخاص من هاتف iQOO Neo 855 Racing الذي يضم رقاقة معالج Snapdragon 855 Plus، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33W.

إصدار خاص من سلسلة هواتف iQOO ينطلق اليوم بعنوان iQOO Neo 855 Racing، والذي يأتي من Vivo بإختلاف رئيسي في رقاقة المعالج، حيث تميز الإصدار السابق iQOO Neo برقاقة معالج Snapdragon 845، بينما يأتي الإصدار الجديد برقاقة معالج Snapdragon 855 Plus.

ويتميز هاتف iQOO Neo 855 Racing بسعة تخزين 128 جيجا بايت في سعة UFS 3.0، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام أو 12 جيجا بايت رام.

أيضاً يتميز هاتف iQOO Neo 855 بشاشة AMOLED بحجم 6.38 إنش، وأبعاد 19.5″9، كما يدعم جودة عرض FullHD بلس، مع دعم HDR10، أيضاً تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة.

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وينطلق هاتف iQOO Neo 855 Racing بنظام تشغيل Android Pie، مع واجهة Monster UI، كما يأتي الهاتف باثنان من المميزات الخاصة بالألعاب Game Box، وGame Space والتي تدعم تحسين تجربة الألعاب، أيضاً يضم الهاتف نظام تبريد سائل مع 10 طبقات لتشتيت الحرارة.

ويضم هاتف iQOO Neo 855 كاميرة أمامية بدقة 16 ميجا بيكسل، بينما تأتي الكاميرة الخلفية بإعدادات ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل، ومستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر 2 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير.

هاتف iQOO Neo 855 Racing يأتي من Vivo بقدرة بطارية 4500 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33W، أيضاً تقدم Vivo الهاتف بثلاثة إختيارات في الألوان هم الأزرق، الأسود والأزرق الفاتح المتدرج، كما ينطلق iQOO Neo 855 Racing بسعر 370 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، على أن يتوفر في السوق الصيني في 12 من ديسمبر.

المصدر

هذا الموضوع Vivo تعلن عن الإصدار الخاص من هاتف iQOO Neo 855 Racing ظهر على التقنية بلا حدود.