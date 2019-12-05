شكرا لقرائتكم خبر عن "أوتشا": زيادة عدد وفيات الأمراض المعدية فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مكتب الأمم المتحدة لتنظيم الشئون الإنسانية "أوتشا" فى السودان، زيادة عدد وفيات الأمراض المعدية فى السودان، لافتا إلى الإبلاغ عن المزيد من حالات الاشتباه بالإصابة بالدفتريا، وحمى الضنك، وحمى الوادى المتصدع، والشيكونغونيا فى جميع أنحاء السودان.

وأوضح مكتب "أوتشا" - فى بيان اليوم الخميس - أنه حتى 3 ديسمبر الجارى تم الإبلاغ عن 52 حالة بمرض الدفتيريا، منها سبع وفيات، إضافة إلى 3661 إصابة بحمى الضنك، منها 11 وفاة، و355 حالة إصابة بحمى الوادى المتصدع، منها 11 وفاة، و12 إصابة بداء الشيكونغونيا، منها أربع وفيات، فضلا عن 343 حالة إصابة بالكوليرا، منها 11 وفاة.

وأضاف البيان أن حالات التفشى هذه أتت بعد موسم الأمطار والفيضانات التى أدت إلى تفاقم بعض العوامل التى ساهمت فى ظهور هذه الأمراض، متوقعا حدوث زيادة فى حالات الإصابة بالحصبة خلال شهرى يناير وفبراير المقبلين، فضلا عن موجة ثانية من حالات الكوليرا فى شهرى يناير وفبراير فى شرق السودان، مع بدء موسم الأمطار المحلي، فى الشرق.