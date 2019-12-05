شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة مغربية تقضى بعدم اقتراب زوج من زوجته لمدة سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة مغربية، بمنع زوج من الاقتراب من زوجته لمدة سنة، بعد إدانته بتعنيف زوجته.

ووفقا لما نشرته صحيفة المساء ونقله موقع "نسمة"، قضت محكمة الإستئناف بتازة التى أصدرت الحكم النادر من نوعه بإخضاع الزوج ذاته لعلاج نفسى للسيطرة على الغضب وحسن التواصل، ونبذ العنف لمدة سنة أيضًا.

ويذكر أنه في أحكام مماثلة حول رجال أدينوا بتعنيف نساء، أمرت إحدى المحاكم الإبتدائية بالمغرب بإيداع زوج معنِّف في مؤسسة للعلاج النفسي، وحكمت على شاب بالمنع من الإتصال بوالدته أو الإقتراب من مكان وجودها لمدة سنة، بعدما أدين بالعنف ضدها.

وكان تقرير رسمي حديث صدر في المغرب قد أشار إلى أن العنف ضد النساء بلغ نسبة 54.4 %، وسجلت أعلى النسب بين النساء المتزوجات، لكنه لاحظ أن أكثر من 90 % من الضحايا عزف عن تقديم شكوى ضد المعنّفين.