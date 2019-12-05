شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يشارك فى معرض ملتقى اليوم العالمى للتطوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم في معرض ملتقى اليوم العالمي للتطوع 2019م الذي افتتحه معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بمشاركة العديد من الجهات الصحية والحكومية.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، اشتمل جناح المركز على عروض مرئية بالبرامج والنشاطات الإغاثية والإنسانية المقدمة للدول المستفيدة، وكتيبات تعريفية بإنجازات المركز تبرز مكانته الدولية بوصفه الذراع الإنساني للمملكة في الخارج.

وحظي الجناح بزيارة العديد من مرتادي المعرض الذين اطلعوا على محتوياته المختلفة وأشادوا بمستوى التنظيم والتميز الذي ظهر به.