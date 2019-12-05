اخبار الخليج

شرطة كربلاء العراقية تنفى وقوع اشتباكات فى المحافظة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة كربلاء العراقية تنفى وقوع اشتباكات فى المحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت قيادة شرطة كربلاء بالعراق، اليوم الخميس، وقوع اشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية في المحافظة.

وقال مدير إعلام شرطة كربلاء العقيد علاء الغانمي -في تصريح لقناة "السومرية نيوز"- "إنه لا توجد أي أحداث اشتباكات أو تصادمات في المحافظة".

كانت مواقع التواصل الاجتماعي، نقلت انباءً، في وقت سابق اليوم، تفيد بوقوع اشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية قرب مبنى محافظة كربلاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة كربلاء العراقية تنفى وقوع اشتباكات فى المحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا