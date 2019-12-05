شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تستضيف الحفل الختامى للنسخة الثانية من قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم اليوم "الخميس" بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الحفل الختامي للنسخة الثانية من قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد للأعمال التطوعية والتي ينظمها الاتحاد العربي للتطوع، بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع في الخامس من ديسمبر من كل عام.

وتم خلال الحفل تكريم الفائزين بالقلادة هذا العام، حيث اختارت لجنة التحكيم في "المجال الإنساني التنموي" في فئة الفرق والمبادرات والأفراد اختيار مشروع "احتياجات" لمنذر حمدان من فلسطين، وفي فئة المنظمات والجمعيات التطوعية غير الربحية تم اختيار مشروع "مركز التضامن الطبي" من مؤسسة التضامن التنموية الاجتماعية الخيرية من اليمن، وفي فئة المؤسسات الحكومية والتجارية والمسؤولية المجتمعية ، اختارت اللجنة مشروع "برنامج أم الإمارات" من الاتحاد النسائي العام من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي مجال حماية التراث والبيئة في فئة الفرق والمبادرات والأفراد تم اختيار مشروع "الخبز من أجل التعليم" من فريق التدوير من أجل التعليم من المملكة الأردنية الهاشمية، وفي فئة المنظمات والجمعيات التطوعية غير الربحية تم اختيار مشروع "الإدارة المتكاملة للموارد المائية" من منظمة شباب من أجل الوطن من اليمن، وفي فئة المؤسسات الحكومية أو التجارية والمسؤولية المجتمعية تم اختيار مشروع "Green Fashion " من مؤسسة تحمل نفس الإسم من مصر.

كما اختارت لجنة التحكيم ، في مجال التسويق الاجتماعي في فئة الفرق والمبادرات والأفراد، مشروع "رصيف الكتب" من مبادرة مشاركة فريق من العراق، وفي فئة المنظمات والجمعيات التطوعية اختارت اللجنة مشروع "مبادرة إنسانية بلا حروق" لمنظمة أهل مصر للتنمية من مصر، وفي فئة المؤسسات الحكومية أو التجارية والمسؤولية المجتمعية اختارت مشروع "ساعة عامل النظافة" لبلدية دبي من دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما شهد الحفل تكريم تسعة أعمال تطوعية تميزت في خدمة المجتمع لتكريمها في مقر الجامعة العربية تقديرًا لدورها والخِدْمات التي قدمتها.

كما تم تكريم عدد من كبار الشخصيات العربية التي اثرت العمل التطوعي في الوطن العربي وعلى رأسهم أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ، والدكتور عيسي الانصاري الأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية ، والسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الدولية منها برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين.

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‎وقال رئيس الاتحاد العربي للتطوع حسن بوهزاع "إن هذه النسخة من القلادة، شهدت منافسة كبيرة بين 289 عملًا تطوعيًّا يمثلون 19 دولة عربية"، معتبرا أن ذلك يمثل دليلا علي مدى التأثير الايجابي للقلادة وسط المهتمين بالتطوع.

وأكد "بوهزاع" أهمية التطوع في بناء المجتمعات العربية بالتعاون مع الجهود الرسمية، وصولا إلى تحقيق التنمية المستدامة المنشودة في الوطن العربي، الذي يحتاج إلى مزيد من التكامل في الأدوار الأهلية والحكومية لتحقيق الرفاه المطلوب لشعوب المنطقة.

وشدد على الاحتياج المتزايد لتعزيز التطوع في العالم العربي باعتباره أحد قاطرات التنمية البشرية الضرورية في هذه البقعة من العالم والتي تحتاج الى الاستفادة مما تملكه من طاقات بشرية شابة تعتبر العصب الرئيسي لأي مشروع تنمية شاملة ومستدامة فيها.

ومن جانبه ، أكد الدكتور عيسى الأنصاري أمين عام مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية أن الحفل الختامي أقيم بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع تكريساً لتفاعل العمل التطوعي العربي مع القيم الدولية للتطوع، مشيراً إلى أن الاتحاد العربي للتطوع يبذل جهوداً متواصلة لتوجيه المشاريع التطوعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تصب في خدمة المجتمعات العربية وصولاً لتحقيق غاية الرفاهية لأبناء الوطن العربي.

وأشار الى الدعم الكبير من مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لتشجيع وتحفيز العمل التطوعي في العالم العربي.

وأشاد "الأنصاري" بجهود الاتحاد العربي للتطوع وبلجنة التحكيم المتخصصة التي بذلت جهوداً ملموسة في تقييم الأعمال المشاركة في المسابقة هذا العام، والتي تضم رئيس اللجنة الدكتور فالح الرويلي، وعضوية الدكتور خالد العزب من اليمن وسامية حسين من البحرين، و الدكتور عبدالله الباطش من مصر .

يذكر أن مجموع جوائز قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل أعمال تطوعية في العالم العربي تبلغ نحو 375 ألف ريال سعودي تتوزع على ثلاثة مجالات، هي: المجال الإنساني التنموي ، والمجال البيئي وحماية التراث ، والمجال التثقيفي والتسويق الاجتماعي.