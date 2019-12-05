شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكي يصل المغرب فى زيارة رسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، اليوم الخميس، إلى المغرب، في زيارة رسمية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية متعددة الأوجه والتي تؤكد عمق العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

كان في استقبال بومبيو لدى وصوله، وزير الشئون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط ديفيد جرين -حسبما ذكرت وكالة الأنباء المغربية (ماب).

ومن المقرر أن يجري وزير الخارجية الأمريكي مباحثات مع العديد من المسؤولين المغاربة.

ووفقا لوزارة الخارجية الأمريكية، فإن بومبيو سيستعرض خلال الزيارة "الشراكة الاقتصادية والأمنية القوية" بين واشنطن والرباط، مشيرة إلى تطلعه إلى استعراض الشراكة الاقتصادية والأمنية القوية مع المغرب ومناقشة مجالات التعاون المستقبلية.