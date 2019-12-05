شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: 16.8% من السعوديين يساهمون فى الأعمال التطوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الهيئة العامة للإحصاء السعودية (GASTA) عن احصائيات العمل التطوعي بالمملكة وذلك بمناسبة "يوم المتطوعين العالمى" الذي يوافق يوم 5 ديسمبر من كل عام؛ بناءً على ما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة وفقا لصحيفة اليوم السعودية.

وأوضحت الهيئة أن نسبة إجمالي المتطوعين (السعوديين وغير السعوديين) بلغت (14.7%) من إجمالي عدد سكان المملكة لمَن أعمارهم (15 سنة فأكثر) وذلك خلال الاثني عشر شهرًا السابقة، وذلك وفقًا لنتائج "مسح العمل التطوعي 2018"، فيما بلغت نسبة المتطوعين السعوديين (الذكور والإناث) للسكان السعوديين لمن أعمارهم (15سنة فأكثر) (16.8%)، ونسبة المتطوعين السعوديين الذكور (22.6%) من إجمالي السعوديين الذكور (15 سنة فأكثر)، في حين بلغت نسبة المتطوعات السعوديات (10.8%) من إجمالى السعوديات (15 سنة فأكثر) خلال نفس الفترة الزمنية.

وفيما يتعلق بعدد ساعات العمل التطوعي أوضحت نتائج المسح أن متوسط عدد ساعات التطوع لإجمالي المتطوعين (السعوديين وغير السعوديين) بلغ (52.2) ساعة خلال الاثني عشر شهرًا السابقة للمسح، في حين كان متوسط عدد ساعات التطوع لإجمالي المتطوعين السعوديين (52.6) ساعة.

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وذكرت الهيئة العامة للإحصاء أنَّ المسح يهدف إلى التعرف على نسبة مساهمة أفراد المجتمع في الأعمال التطوعية، وتوفير إحصاءات مُحدَّثة عن نسبة المتطوعين من إجمالي عدد سكان المملكة الذكور والإناث (السعوديين وغير السعوديين)، ومتوسط عدد الساعات التي يقضيها المتطوعون في العمل التطوعي، إضافة إلى التعرف على طبيعة الأعمال التطوعية التي يقوم بها أفراد المجتمع، ومجالات ممارستها من خلال (المؤسسات أو الأفراد) كما يوفِّر المسح بيانات تفصيلية عن الأعمال التطوعية المختلفة حسب المهن والأنشطة الاقتصادية.