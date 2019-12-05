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العراق.. جرحى في كربلاء خلال اشتباكات

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حاول المتظاهرون اقتحام مبنى الحكومة المحلية في كربلاء دبي - بواسطة محمد فارس © Getty حاول المتظاهرون اقتحام مبنى الحكومة المحلية في كربلاء ذكرت مصادر طبية عراقية في دائرة صحة كربلاء، مساء الأربعاء، أن أكثر من 13 متظاهرا أصيبوا خلال اشتباكات بين القوات الأمنية والمحتجين.

وحاول المتظاهرون اقتحام مبنى الحكومة المحلية في حي البلدية وسط مدينة كربلاء، فيما استخدمت قوات مكافحة الشغب القنابل المسيلة للدموع والقنابل الصوتية من أجل تفريق المتظاهرين.

ويخيم التوتر على محافظتي النجف وكربلاء بالتزامن مع بدء وفد من لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي تحقيقاته بشأن الأحداث التي عاشتها النجف خلال الأيام الماضية.

شاهد .. دوافع المحتجين في العراق اقتصادية قبل أن تكون سياسية - مقدم من AFP

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  • يشيع العراقيون متظاهرا قتل متأثرا بجراحه خلال الاشتباكات الأخيرة مع القوات الأمنية في العاصمة بغداد.

    تشييع أحد المتظاهرين العراقيين في بغداد

    يشيع العراقيون متظاهرا قتل متأثرا بجراحه خلال الاشتباكات الأخيرة مع القوات الأمنية في العاصمة بغداد.

    شعار AFP AFP

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ومساء الثلاثاء، سقط 18 جريحا في كربلاء خلال مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن بعد محاولة المحتجين اقتحام مبنى الحكومة المحلية.

وذكرت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية" أن المحتجين طالبوا بإغلاق القنصلية الإيرانية في المدينة.

وقتلت القوات العراقية أكثر من 400 شخص معظمهم من المحتجين الشبان العزل منذ تفجرت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في الأول من أكتوبر، ولقي أيضا أكثر من 12 من قوات الأمن مصرعهم في الاشتباكات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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