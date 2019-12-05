دبي - بواسطة محمد فارس © Getty حاول المتظاهرون اقتحام مبنى الحكومة المحلية في كربلاء ذكرت مصادر طبية عراقية في دائرة صحة كربلاء، مساء الأربعاء، أن أكثر من 13 متظاهرا أصيبوا خلال اشتباكات بين القوات الأمنية والمحتجين. وحاول المتظاهرون اقتحام مبنى الحكومة المحلية في حي البلدية وسط مدينة كربلاء، فيما استخدمت قوات مكافحة الشغب القنابل المسيلة للدموع والقنابل الصوتية من أجل تفريق المتظاهرين. ويخيم التوتر على محافظتي النجف وكربلاء بالتزامن مع بدء وفد من لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي تحقيقاته بشأن الأحداث التي عاشتها النجف خلال الأيام الماضية. شاهد .. دوافع المحتجين في العراق اقتصادية قبل أن تكون سياسية - مقدم من AFP إعادة تشغيل الفيديو التالي سقوط البشير يعيد للسينما السودانية بارقة أمل باستعادة مجد مضى بعدما كاد الفن السابع ينقرض في السودان خلال 30 عاماً من حكم الإسلاميين، أعادت الثورة التي أطاحت الرئيس عمر البشير إلى عشّاق السينما، من أمثال طلال عفيفي، الأمل بإمكانية استعادة دُور العرض مجدها الغابر وبناء صناعة سينمائية حقيقية. AFP

باحثون وناشطون على متن سفينة "أركتيك سانرايز" يكافحون تغير المناخ أمضى فريق من العلماء والناشطين أسابيع في جنوب المحيط الأطلسي حيث عانوا من عواصف وبحار متقلبة لمراقبة جبل تحت المياه بحثا عن أدلة لتأثير حظر استمر 12 عاما على الصيد بشباك الجر في التغير المناخي والتلوث البلاستيكي. AFP

تشييع أحد المتظاهرين العراقيين في بغداد يشيع العراقيون متظاهرا قتل متأثرا بجراحه خلال الاشتباكات الأخيرة مع القوات الأمنية في العاصمة بغداد. AFP 1 إلغاء Advertisements الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO التالي في المشاهدة التالي أخبار ذات صلة ومساء الثلاثاء، سقط 18 جريحا في كربلاء خلال مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن بعد محاولة المحتجين اقتحام مبنى الحكومة المحلية. وذكرت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية" أن المحتجين طالبوا بإغلاق القنصلية الإيرانية في المدينة. وقتلت القوات العراقية أكثر من 400 شخص معظمهم من المحتجين الشبان العزل منذ تفجرت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في الأول من أكتوبر، ولقي أيضا أكثر من 12 من قوات الأمن مصرعهم في الاشتباكات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العراق.. جرحى في كربلاء خلال اشتباكات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.