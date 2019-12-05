دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هواوي تعلن رسمياً عن هواتف nova 6 بتصميم ثقب الشاشة وشاحن بقدرة 40W ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت العملاق الصيني الآن عن سلسلة هواتف nova 6 التي تضم nova 6 5G مع الإصدار الرئيسي nova 6، والتي تنطلق بتصميم ثقب الشاشة الأمامية مع تقنية الشحن السريع بقدرة 40W، كما قدمت هواوي أيضاً هاتف nova 6SE.

يتميز هاتف nova 6 5G بتصميم ثقب الشاشة المزدوج للكاميرة الأمامية، مع معالج هواوي المميز Kirin 990، وكاميرة ثلاثية في الجهة الخلفية، بينما يتميز هاتف nova 6 بنفس تصميم إصدار 5G إلا أنه لا يدعم الإتصال بشبكات الجيل الخامس، ويضم بطارية بقدرة أقل نسبياً.

ولقد كشفت هواوي أيضاً عن هاتف nova 6SE الذي يضم إعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية، ويأتي برقاقة معالج Kirin 810، مع بطارية بقدرة 4200 mAh.

من جانب أخر يأتي كلاً من هاتفي nova 6 و nova 6 5G بشاشة AMOLED بحجم 6.57 إنش، تدعم جودة عرض FHD بلس، مع ثقب مزدوج في الزواية اليسرى من الهاتف للكاميرة الأمامية مع مستشعر رئيسي بدقة 32 ميجا بيكسل، ومستشعر بزوايا عرض واسعة 105 درجة بدقة 8 ميجا بيكسل.

ويأتي مستشعر البصمة في الإطار الأيمن من تصميم هاتفي nova 6 و nova 6 5G، والذي يعمل أيضاً كزر رئيسي، من جانب أخر تأتي الكاميرة الرئيسية في الهاتف بمستشعر بدقة 40 ميجا بيكسل، بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 8 ميجا بيكسل مع عدسات telephoto و OIS، وأيضاً مستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة.

ويدعم كلاً من هاتفي nova 6 و nova 6 5G رقاقة معالج Kirin 990، بينما يأتي هاتف nova 6 5G بمودم Balong 5000 أيضاً، ويأتي النموذج الرئيسي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، بينما يتوفر هاتف nova 6 5G بإختيار أخر في السعة التخزينية التي تصل إلى 256 جيجا بايت.

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وتقدم هواوي nova 6 و nova 6 5G بنظام تشغيل Android 10 مع واجهة EMUI 10، ويتميز هاتف nova 6 بقدرة بطارية 4100 mAh، بينما يأتي هاتف nova 6 5G بقدرة بطارية 4200 mAh، وتدعم البطارية في كلا الهاتفين تقنية الشحن السريع بقدرة 40W.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف nova 6 5G بسعر 540 دولار للنموذج الرئيسي، و595 دولار للنموذج الأعلى، بينما ينطلق هاتف nova 6 بسعر 454 دولار.

كما قدمت هواوي هاتف nova 6SE من الفئة المتوسطة، الذي يضم شاشة LCD بحجم 6.4 إنش، بجودة عرض FHD بلس، كما يضم الهاتف ثقب واحد في الشاشة مع كاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل، كما يضم الهاتف تقنية إستشعار البصمة في الإطار الجانبي للهاتف.

ويضم الهاتف كاميرة رباعية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، إلى جانب اثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل حيث يدعم أحدهم تصوير macro ويدعم الأخر عمق التصوير.

هاتف nova 6SE ينطلق بمعالج Kirin 810، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4200 mAh، مع دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 40W ويتميز بسعر يبدأ من 315 دولار، ومن المقرر أن تتوفر الهواتف للبيع في 12 من ديسمبر في السوق الصيني.

المصدر

هذا الموضوع هواوي تعلن رسمياً عن هواتف nova 6 بتصميم ثقب الشاشة وشاحن بقدرة 40W ظهر على التقنية بلا حدود.