تصوير مقاطع فيديو بدقة 8K ستكون أخر الإضافات في كاميرا هاتف سامسونج جالكسي S11 القادم بداية العام المقبل.
ذكرنا في تقرير سابق حول تسريبات سلسلة هواتف سامسونج جالكسي S11 أنها ربما تكون قادرة على تصوير فيديو بدقة فائقة تصل 8K، لكن هذا الأمر يبدو أنه أكثر من مجرد تسريب لأن تقارير جديدة أكدت الخبر، وخاصة موقع SamMobile الموثوق والذي دائمًا ما تصدق أخباره عند الحديث عن هواتف سامسونج لا سيما الرائدة منها.
وبحسب الموقع، فإن الشركة الكورية تريد أن تكون هواتفها فائقة الإمكانيات فيما يتعلق بالكاميرا، وهو سبب إضافة تصوير بدقة 8K.
وما يزيد من تأكيدات وجود هذه الميزة، هو تحليل ملف APK الخاص بواجهة مستخدم سامسونج التي ستدعم تصوير فيديو 8K.
وربما يبدو الأمر منطقيًا بوجود عدة كاميرات بالخلف وكاميرا أساسية بدقة 108 ميجابكسل بفضل مستشعر الكاميرا الذي طورته سامسونج.
يُشار أن التلميح الأولي لوجود هذه القدرة في كاميرا هواتف سامسونج القادمة كان عند الإعلان عن معالج Exynos 990 الرائد حيث قالت الشركة وقتها أنه سيدعم تصوير فيديو بدقة 8K بسرعة 30 إطار في الثانية.
كانت التسريبات السابقة تؤكد قدوم 3 هواتف من السلسة منها هاتف S11+ الذي سيأتي بكاميرا تحتوي 5 عدسات في الخلف.
على العموم، سنرى الكثير من التسريبات خلال الفترة القادمة حول الهاتف، وسنتعرف من خلالها عن مزاياه حتى قبل الإطلاق الرسمي.
المصدر:
SamMobile
التدوينة تقارير جديدة تؤكد أن هاتف سامسونج جالكسي S11 سيتمكن من التقاط فيديو بدقة 8K ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.