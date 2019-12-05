شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: ماضون فى خفض الإنتاج بمعدل أعلى مما يقتضيه اتفاق (أوبك+) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك، إن بلاده ماضية في خفض إنتاجها النفطي بوتيرة أعلى مما نص عليه اتفاق مجموعة (أوبك+) لكبح الإمداد، مبقية على معدل إنتاجها من مكثفات الغاز.

وأضاف نوفاك - خلال أعمال لقاء لـ(أوبك+) في فيينا اليوم الخميس، وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن روسيا ستلتزم بأي اتفاق لـ(أوبك+) في المستقبل بعد إجراء المزيد من المناقشات، مشيرًا إلى أن أطراف الاتفاق يجب أن تتقاسم أعباءها بالتساوي.

وعقد وزير الطاقة الروسي، في وقت سابق اليوم، لقاءً مع نظيره السعودي عبد العزيز بن سلمان، شدد خلاله على ضرورة مواصلة التعاون بين موسكو والرياض بما فيه على المستوى الدولي.