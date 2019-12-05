السعودية والمكسيك تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، مع نائب وزير الخارجية المكسيكى خوليان فينتورا، العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك.
كما بحث الأمير فيصل - خلال لقائه نظيره المكسيكي والوفد المرافق له، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس/ - مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.
وفي السياق، بحث وزير الخارجية السعودي مع سفير الكويت لدى الرياض الشيخ علي الخالد الصباح، العلاقات الأخوية بين البلدين، وعددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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