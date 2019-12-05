شكرا لقرائتكم خبر عن مركز حقوقى إسرائيلى: هدم 165 منزلا فى القدس منذ مطلع 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هدمت بلدية الاحتلال الإسرائيلى فى القدس، 165 منزلا فى مدينة القدس المحتلة منذ مطلع العام 2019، بذريعة البناء دون التراخيص.

وقال الناطق باسم منظمة (بتسليم) الحقوقية الإسرائيلية كريم جبران، إن البلدية الإسرائيلية صعدت من سياسة هدم المنازل وتمتنع عن إقرار الخرائط الهيكلية للمقدسيين، إذ بلغ عدد المنازل التي هدمتها منذُ بداية العام الجارى وحتى نهاية أكتوبر الماضى 165 منزلا.

وأوضح أن البلدية تفرض غرامات كبيرة على أصحاب المنازل كتحمل تكاليف الهدم، لذلك يلجأ عدد من المقدسين إلى هدم منازلهم بأيديهم، فمن بين 165 حالة هدم لهذا العام، هناك 40 منها قام أصحابها بهدمها بأنفسهم تجنبا لتحمل فاتورة تكاليف الهدم الكبيرة التي يفرضها الاحتلال.

وأشار إلى أن إسرائيل ألغت جميع المخططات الهيكلية الأردنية القديمة، واستولت على الكثير من الأراضي، كما أعلنت معظم المساحات غير المبنية كمناطق خضراء ومحميات طبيعية ومناطق أثرية، وغيرها من التسميات التي تبناها وبموجبها حرم الكثير من الفلسطينيين من أراضيهم.