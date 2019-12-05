شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: عودة 2082 لاجئا سوريا إلى بلدهم خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين أن 2082 لاجئًا عادوا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية.

وأوضح المركز - في بيان اليوم الخميس، أن من بين هؤلاء اللاجئين 1498 لاجئًا عادوا من لبنان عن طريق معبري (جديدة يابوس - تلكلخ)، بالإضافة إلى 584 لاجئًا عادوا من الأردن عبر معبر (نصيب)، مشيرًا إلى أن 92 نازحًا عادوا أيضًا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل سوريا.

وأضاف أن الوحدات الفرعية لسلاح المهندسين السوري قامت خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتطهير 13.2هكتار من الألغام في مدينتي (جاسم - الحارة) بريف درعا ومدينة (دوما) بريف دمشق، حيث تم اكتشاف وتدمير 44 عبوة قابلة للانفجار.