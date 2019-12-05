شكرا لقرائتكم خبر عن توقف إنتاج حقل الفيل النفطى الليبى بسبب إغلاق صمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم الخميس إن الإنتاج توقف في حقل الفيل النفطى بسبب إغلاق صمام، وهو ثاني توقف في الحقل الواقع في جنوب غرب البلاد خلال أسبوعين متعاقبين.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن الصمام المغلق يقع في خط أنابيب التصدير الذي يمتد لمئات الكيلومترات من الحقل إلى ساحل البحر المتوسط شمالا. ولم يذكر بيان المؤسسة موقع الصمام. وقال مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة في فيينا قبل اجتماع أوبك "للأسف خسرنا اليوم 73 ألف برميل نفط يوميا". Advertisements ونقل بيان عن صنع الله قوله "هذه محاولة إجرامية أخرى تعرقل عمل المؤسسة الوطنية للنفط وتلحق الضرر بالاقتصاد الليبي". تدير حقل الفيل شركة مليتة للنفط والغاز وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية. وقال صنع الله أمس الأربعاء إن إنتاج ليبيا النفطي يتراوح في الوقت الراهن بين 1.25 و1.3 مليون برميل يوميا. وفي الأعوام القليلة الماضية، تعرض إنتاج النفط الليبي لاضطرابات بسبب إغلاقات وهجمات واحتجاجات في عدة حقول وخطوط أنابيب وموانئ وإن كان الإنتاج استقر نسبيا في الشهور الماضية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توقف إنتاج حقل الفيل النفطى الليبى بسبب إغلاق صمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.