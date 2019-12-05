شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: تفكيك شبكة إرهابية فى محافظة الأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى، اليوم الخميس، تفكيك شبكة إرهابية تابعة لديوان الحسبة فى محافظة الأنبار. وذكرت الخلية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ أنه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية فى الفرقة السابعة بالتعاون مع استخبارات لواء ٢٩ من تفكيك شبكة إرهابية مكونة من 4 إرهابيين يعملون بما يسمى (ديوان الحسبة) في منطقة الشامية بالأنبار". وأضافت خلية الإعلام الأمني أن أعضاء الشبكة الإرهابية مطلوبون إلى القضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب

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