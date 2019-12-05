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نجل المرشح الرئاسى تبون يواجه الإتهام فى قضية غسيل أموال فى الجزائر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مثل خالد تبون - نجل المرشح الرئاسى عبد المجيد تبون رئيس الوزراء الأسبق - أمام وكيل الجمهورية بمحكمة "سيدى أمحمد" بوسط الجزائر العاصمة، للاستماع لأقواله بشأن اتهامه في قضية غسيل أموال.

وذكر التلفزيون الجزائرى الرسمى اليوم الخميس، أن خالد تبون متهم في قضية غسيل الأموال المعروفة باسم قضية "كمال البوشي"، بالإضافة إلى كمال بوعرابة الرئيس السابق لبلدية بن عكنون (أحد أحياء الجزائر العاصمة)، وجلال الدين لمهل ابن الوالي السابق لولاية غليزان (شمال غربي البلاد).

يأتي ذلك قبل أسبوع واحد من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم الخميس المقبل، والتي يتنافس فيها عبد المجيد تبون مع أربعة مرشحين آخرين هم: عز الدين ميهوبي الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني.

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