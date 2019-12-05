شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد البحرينى: علاقتنا مع السعودية تاريخية وراسخة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء البحريني، أن بلاده يجمعها مع المملكة العربية السعودية علاقات تاريخية راسخة عملت على تعزيزها قيادتا البلدين حتى أصبحت علاقاتهما من أهم النماذج الرائدة في المنطقة.

وأشاد الأمير سلمان - خلال لقائه اليوم الخميس، الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود سفير السعودية لدى البحرين - بما وصل إليه مستوى التعاون المشترك القائم بين البلدين من تميز على كافة المستويات والذي يعكس رؤى وتطلعات القيادتين.

وأعرب آل خليفة - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية - عن تمنياته بدوام التوفيق والنجاح في مواصلة تعزيز أواصر العلاقات على مختلف المستويات، ودفعها نحو مزيدٍ من التنسيق المشترك بما يفتح آفاقًا جديدة في مسارات التعاون؛ مما يعود على البلدين والشعبين الشقيقين بالخير والنماء والازدهار.. مشيدا بخطى التطوير والتنمية التي تشهدها المملكة العربية السعودية على كافة المستويات، وبالنجاحات المتوالية التي تحققها المملكة على كافة الأصعدة، متمنياً للسعودية وأبنائها مزيدا من النماء والازدهار.

من جهته، أعرب الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز عن شكره لولي العهد البحريني على ما يوليه من اهتمام في تعزيز علاقات البلدين في كافة المجالات؛ بما يسهم في فتح مزيد من آفاق التعاون التي يعود على البلدين والشعبين بالخير والنماء.