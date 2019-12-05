- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: نجدد دعمنا للجهود التى تجسد وحدة المصير الإنسانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن قيم التكافل متجذرة فى المجتمع الإماراتى، وتعززت بفضل جهود أبناء الإمارات، مجددا دعمه للجهود التي تجسد وحدة المصير الإنساني وتسهم في تحقيق التنمية والسلام.
محمد بن زايد
وقال بن زايد عبر حسابه بتويتر :"قيم التكافل متجذرة في مجتمعنا .. تعززت بفضل جهود أبناء الإمارات إلى مبادرات وبرامج ومؤسسات فاعلة تفيض بالخير والعطاء على المجتمع.. وبمناسبة اليوم العالمي للتطوع نجدد دعمنا للجهود التي تجسد وحدة المصير الإنساني وتسهم في تحقيق التنمية والسلام في المجتمعات المختلفة حول العالم".
الشيخ محمد بن زايد
ولى عهد أبو ظبى
كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن زايد: نجدد دعمنا للجهود التى تجسد وحدة المصير الإنسانى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.