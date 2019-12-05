شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: نجدد دعمنا للجهود التى تجسد وحدة المصير الإنسانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن قيم التكافل متجذرة فى المجتمع الإماراتى، وتعززت بفضل جهود أبناء الإمارات، مجددا دعمه للجهود التي تجسد وحدة المصير الإنساني وتسهم في تحقيق التنمية والسلام.



محمد بن زايد

Advertisements

وقال بن زايد عبر حسابه بتويتر :"قيم التكافل متجذرة في مجتمعنا .. تعززت بفضل جهود أبناء الإمارات إلى مبادرات وبرامج ومؤسسات فاعلة تفيض بالخير والعطاء على المجتمع.. وبمناسبة اليوم العالمي للتطوع نجدد دعمنا للجهود التي تجسد وحدة المصير الإنساني وتسهم في تحقيق التنمية والسلام في المجتمعات المختلفة حول العالم".



الشيخ محمد بن زايد