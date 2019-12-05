السودان.. توقيف 6 عناصر من "بوكوحرام" يحملون جنسية تشاد

الخرطوم/ بهرام عبد المنعم/ الخليج 365
أعلنت الاستخبارات العسكرية بالجيش السوداني، الخميس، القبض على 6 عناصر من تنظيم "بوكو حرام" الإرهابي، داخل الحدود السودانية يحملون الجنسية التشادية.
جاء ذلك في بيان صادر عن الجيش السوداني، اطلعت عليه الخليج 365.
وذكر البيان أنه تم تسليم الموقوفين إلى الأجهزة الأمنية التشادية المختصة، بموجب "برتوكول التعاون في مجال أمن ومراقبة الحدود المشتركة الموقع بين السودان وليبيا والنيجر وتشاد".
وأضاف أنه تم الاتفاق مع الجانب التشادي، على "استمرار تبادل المعلومات، والتنسيق المتواصل لمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود".
وتابع: "تجدد القوات المسلحة السودانية عهدها للشعب السوداني في تحقيق الأمن وبسط الإستقرار في ربوع الوطن".
كما أكدت القوات المسلحة على "جاهزيتها للكشف عن أي عناصر إرهابية تدخل أراضي السودان، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى"، بحسب البيان.
و"بوكو حرام" هي جماعة نيجيرية مسلحة، تأسست في يناير/كانون الثاني 2002، وتدعو إلى تطبيق متشدد للشريعة الإسلامية في جميع ولايات نيجيريا، حتى الجنوبية منها ذات الأغلبية المسيحية.
وكانت الجماعة قد أعلنت في مارس/آذار 2015 ارتباطها بتنظيم "داعش" الإرهابي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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