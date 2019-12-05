صحيفة الخليج الالكترونية كشفت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، عن إتاحة عدد من الوظائف الشاغرة؛ للعمل بمقر المدينة الطبية في الرياض. وأوضحت أن الوظائف بالمسميات التالية: « أخصائي/ فني صدى القلب، أخصائي إدارة التغيير، أخصائي إدارة المشاريع». وأشارت إلى أن التقديم متاح حاليًا ومستمر حتى تاريخ 17 ديسمبر الجاري، إذ يمكن معرفة المزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي اضغط هنــــــــا .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.