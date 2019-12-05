تحذير أمني.. آيفون 11 برو يجمع بياناتك رغم تعطيل خدمات الموقع (فيديو)

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد باحث أمني أن هاتف “آيفون 11 برو‎” iPhone 11 Pro ‎ من آبل، وربما ‏هاتف ‏‎”‎آيفون 11‏‎”‎، يجمع وينقل بيانات الموقع الخاصة بالمستخدمين بصورة ‏مستمرة، حتى مع تعطيل إعدادات خدمات الموقع، وهو ما قد يشكل مخاطر ‏أمنية محتملة‎.‎

وكشف الصحفي الأمني، برايان كريبس، وفقًا لـ”البوابة العربية للأخبار التقنية”، عن أن “آيفون 11 ‏برو” يتصل بوحدة نظام المواقع العالمي‎) GPS ‎الخاصة به) بصورة دورية لجمع ‏بيانات الموقع، وهو ما أظهره كريبس في مقطع فيديو سُجِّل على هاتف “آيفون ‏‏11 برو”، الذي يعمل بالإصدار 13.2.3 من نظام التشغيل “آي أو إس”.‏

ويظهر المقطع أن الهاتف يواصل جمع بيانات‎ GPS ‎لبعض التطبيقات، ‏وخدمات النظام حتى مع التعطيل اليدوي لخدمات الموقع فرديًا في إعدادات ‏الهاتف. ‏

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ويعتقد كريبس أن النشاط الغريب قد يكون مرتبطًا بعتاد هاتف آيفون الجديد الذي ‏يدعم الإصدار 6 الأحدث من شبكات ‏‎”‎واي فاي‎”‎، ولكن هذه النظرة لا تزال غير ‏مؤكدة، موضحًا أن الطريقة الوحيدة لتلافي تواصل الهاتف مع وحدة‎ GPS ‎على ‏هاتف “آيفون 11 برو” تتمثل في تعطيل خدمات الموقع بالكامل في الإعدادات، ‏إلا أن القيام بذلك يجعل العديد من ميزات آيفون عديمة الفائدة‎.‎

من جانبها قالت “آبل” بشأن الخلل المحتمل الذي يتعارض مع سياسة ‏الخصوصية الخاصة بها: “إن السلوك كان متوقعًا، ولا نرى أي تداعيات أمنية ‏فعلية، ومن المتوقع أن تظهر أيقونة خدمات الموقع في شريط الحالة عندما تُفعَّل ‏خدمات الموقع، وهو سلوك متوقع، ويظهر الرمز لخدمات النظام التي لا تحتوي ‏على مفتاح في الإعدادات‎”.

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