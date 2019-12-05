جوجل تطرح ميزة جديدة للتراسل الفوري للصور

صحيفة الخليج الالكترونية

طرحت “جوجل” ميزة للتراسل الفوري داخل تطبيق Google Photos للصور، والذي يتيح للمستخدمين إدارة الصور ومشاركتها مع الآخرين من خلال ألبومات حية ومكتبات مشتركة وألبومات مشتركة وغير ذلك.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فقد أعلنت Google Photos عن طريقة جديدة لمشاركة الصور الفردية مع أصدقائك وعائلتك، فبدلاً من إنشاء ألبوم لصورة واحدة ومشاركة الرابط مع الآخرين، أصبح لدى Google Photos الآن خيار لإضافتها إلى محادثة مستمرة وخاصة في التطبيق.

ووفق ما نقلته “اليوم السابع” على غرار تطبيقات المراسلة الأخرى مثل Messenger، يمكنك أيضاً الإعجاب بالصور أو إضافة تعليقات في المحادثة، كما يمكنك أيضاً حفظ الصور أو مقاطع الفيديو في المحادثة إلى معرض الصور الخاص بك.

ومع هذه الميزة الجديدة، فهذا يمنحك مكاناً واحداً للعثور على اللحظات التي شاركتها مع أصدقائك وعائلتك واستمرار المحادثة.