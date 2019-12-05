مقتل 58 مهاجراً على الأقل غرقاً قبالة سواحل #موريتانيا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

قتل 58 شخصاً على الأقل الخميس في حادث غرق قارب قبالة سواحل موريتانيا، وفق ما أعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة للامم المتحدة.

وأضافت المنظمة في بيان أن 83 شخصاً كانوا على متن القارب نجحوا في الوصول إلى الشاطئ عبر السباحة، علماً أن هذا القارب انطلق من غامبيا في 27 تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال الناجون لعاملين في المنظمة أن 150 شخصاً على الأقل بينهم نساء وأطفال كانوا على متن القارب.

وأكدوا أن القارب نفذ من الوقود عند اقترابه من الساحل.

وأعلنت لورا لونغاروتي رئيسة بعثة منظمة الهجرة الدولية في موريتانيا "تتعاون السلطات الموريتانية بطريقة فعالة مع الوكالات الموجودة في نواذبيو".

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وأضافت "أولويتنا رعاية الناجين وتأمين المساعدة اللازمة لهم".

ونقل الجرحى إلى مستشفى المدينة.

وتواصلت السلطات الموريتانية مع المكاتب القنصلية لغامبيا ومن المتوقع أن يحضر السفير الغامبي للمكان.