هكذا تحافظين على بشرة يديك في موسم البرد!

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 تحتاج اليدان في موسم الشتاء الى عناية خاصة للمحافظة عليها ولتتمكن من مقاومة درجات الحرارة المنخفضة وتحمّل العودة الى درجة الحرارة العادية في المنزل.

فالشتاء، فصل البرد والصقيع حين تحتاج بشرة الإنسان وخاصة بشرة يديه الى عناية خاصة، لأن عدم الاعتناء بها مثل نزع القفازات اثناء هبوب ريح باردة شتاء يسبب عادة تشققات في جلد اليدين. اليكم خمس طرائق للمحافظة على بشرة اليدين ملساء وطرية. Advertisements 1- يجب ان تحمل المرأة في حقيبتها دائما كريما مرطبا لليدين. كما انه يجب عدم استخدام كريم دهني خلال النهار. 2- لتستخدمي في المساء كريمات مختلفة والأفضل ان تكون مغذية، لترطيب البشرة جيداً وللمحافظة على مرونتها ومقاومتها للمؤثرات الخارجية السلبية. 3- يجب تنظيف الجلد من الخلايا الميتة مرة كل أسبوع. 4- لا يوصى بغسل اليدين بالماء الساخن جدا، واستخدام صابون مجفف للجلد. 5- يجب الاهتمام بالبشرة خاصة في فصلي الخريف والشتاء، ويفضل استخدام زيت الزيتون مرة واحدة في اليوم، وبعد عدة أيام ستلاحظين مفعوله الايجابي.

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