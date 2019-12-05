«اقتصادية عجمان» تنال تكريماً من «كلايمت كونترول»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرَّمت مجلة «كلايمت كونترول الشرق الأوسط»، إدارة الرقابة وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، وذلك تقديراً للجهود التي تبذلها في مكافحة منتجات التبريد المقلدة، وتسلَّم التكريم حسن علي الشحي مدير قسم مكافحة الغش التجاري، حيث عملت الدائرة خلال الفترة الماضية على تعزيز قدرات مواردها البشرية والتقنية في مجال الرقابة والضبطيات، من منطلق دورها في حماية المستهلكين وأصحاب العلامات والوكالات التجارية، وذلك من خلال تنفيذ حملات رقابية مستمرة على مدار العام بهدف تعزيز التزام المنشآت المرخصة في الإمارة بالقوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي.

وقال عبدالله بن ناصر النعيمي، مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك، «نشكر مجلة «كلايمت كونترول» على لفتتهم الكريمة، حيث يأتي هذا التكريم تأكيداً على الجهود الكبيرة التي تبذلها الدائرة في رقابة أسواق الإمارة وضمان سلامة المنتجات المعروضة فيها ومطابقتها لمواصفات الجودة، وذلك انطلاقاً من دورها في توفير الاستهلاك الآمن وحفظ حقوق أصحاب العلامات التجارية».

وأثنى فريق المجلة على الخطوات الجدية التي تتخذها الدائرة لحماية حقوق المستهلكين والعلامات التجارية، من خلال ضبط البضائع المقلدة والحد من الممارسات السلبية في الأسواق، حيث تتيح الدائرة تقديم شكوى من خلال خدمة حماية الملكية الفكرية المتوفرة على موقع الدائرة وتطبيقها الذكي، انسجاماً مع توجه الحكومة نحو الخدمات الذكية التي تعزز سعادة المتعاملين، وتسهم في ضبط الأسواق وحماية حقوق مختلف الأطراف.