650 ألف ضيف لـ«القرية العالمية» في عطلة اليوم الوطني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت القرية العالمية، أرقاماً قياسية جديدة من حيث أعداد الضيوف الذين توافدوا عليها من كل حدبٍ وصوب من داخل الإمارات وخارجها خلال احتفالات اليوم الوطني الثامن والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة. حيث استقطبت الوجهة أكثر من 100 ألف شخص من سكان دولة الإمارات وزوارها يومياً على مدار 6 أيام من الفعاليات والأنشطة والعروض الفنية التي لاقت إعجاب الحضور. وشهد اليوم الوطني (الثاني من ديسمبر) على وجه الخصوص أكبر عدد من الضيوف الذين زاروا القرية العالمية في يوم واحد بعدد حضور تجاوز الـ 140 ألف ضيف - ليصل إجمالي عدد الضيوف خلال فترة احتفالات اليوم الوطني (على مدار ستة أيام) إلى أكثر من 650 ألف ضيف.

ومن جانبه أكد بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية، على أن القرية العالمية هي الوجهة المفضلة لجميع سكان دولة الإمارات من مواطنين ومقيمين كما تعد منارة جاذبة للسياح المحبين للفعاليات والبرامج الشيقة والترفيهية، مشيراً إلى أن القرية العالمية تواصل جذب واستقطاب أعداد كبيرة من الضيوف سنوياً نتيجة للجهود التي تُبذل في تعزيز المكانة التنافسية للقرية العالمية في الترفيه على مستوى العالم وتعزيز مكانتها محلياً كالوجهة الأولى للاحتفال باليوم الوطني وذلك تماشياً مع استراتيجية دبي كوجهة سياحية رائدة على مستوى المنطقة والعالم.

استمتع الحضور من العائلات والأطفال بمختلف الفعاليات المبتكرة التي استضافتها القرية العالمية والتي شملت ركن التصوير الفوتوغرافي باستخدام المؤثرات الضوئية، حيث شارك الضيوف في تجربة غامرة تجمع بين التصوير الفوتوغرافي والخط العربي والأضواء الفريدة لتجسيد تصاميم إماراتية تراثية باستخدام الضوء في ممشى الاحتفالات في القرية العالمية. هذا بالإضافة إلى مجلس الصغار الفريد الذي ضمّ العديد من الأنشطة الترفيهية مثل فنون الرسم على الوجه والحناء وعروض البالونات التي أدخلت البهجة والسرور إلى قلوب الأطفال والعائلات خلال الاحتفالات.

وواصلت القرية العالمية إسعاد ضيوفها من خلال عروض الألعاب النارية الأضخم والتي تشتهر بها الوجهة في كل موسم، حيث شهدت احتفالات اليوم الوطني هذا العام عروض ألعاب نارية استثنائية جسّدت ألوان العلم الإماراتي وزيّنت سماء القرية العالمية على إيقاع الألحان الموسيقية في جميع أركان الوجهة.