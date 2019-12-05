الإمارات تشهد كسوفاً حلقياً للشمس نهاية ديسمبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشاهد السكان في الإمارات ظاهرة فلكية نادرة هي كسوف حلقي للشمس، تحديداً في مناطق جنوب الدولة يوم الخميس 26 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وذلك مع شروق الشمس حيث ستشرق الشمس في ذلك اليوم على الإمارات وهي في حالة كسوف حلقي. وهذه الظاهرة لم تشهدها المنطقة منذ أكثر من 100 عام.

وأوضح المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي أنه بالنسبة لدولة الإمارات، سيبدأ الشريط الضيق للكسوف الحلقي من جنوب شرق الدولة متمركزاً حول منطقة أم الزمول ويتجه غرباً قاطعاً منطقة ليوا ومدينة زايد ومن ثم يعبر الساحل الغربي للدولة، وبالتالي فإن معظم جنوب دولة الإمارات سيشاهد الكسوف الحلقي، في حين ستشهد الإمارات الأخرى الحدث ككسوف جزئي فقط، وهذا يشمل مدينة أبوظبي والعين وجميع الإمارات الأخرى.

وذكر أن يومها ستشرق الشمس مكسوفة بالنسبة لجميع مناطق دولة الإمارات ومن ثم تشهد بعض المناطق الكسوف الحلقي، وتبلغ مدة الكسوف الحلقي عند مركز الشريط دقيقتين و54 ثانية، وستكون نسبة الكسوف في مدينة أبوظبي 91% وفي مدينة العين 90% وفي مدينة دبي 87% وفي مدينة رأس الخيمة 84%، وقد كان آخر كسوف حلقي شهدته الدولة عام 1847م وسيكون المقبل عام 2201م.