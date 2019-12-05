شرطة الشارقة تؤكد حرصها على السلامة المرورية للأطفال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، اهتمام وترحيب شرطة الشارقة بالمساهمة والشراكة بكل ما يضمن السلامة المرورية لأفراد المجتمع بصورة عامة وشريحة الأطفال بصورة خاصة، وتسخير كافة إمكانياتها المتاحة لإنجاح كافة المبادرات التي تتبناها المؤسسات والهيئات المختصة بالأطفال في إمارة الشارقة ومنها حملة "احمنا بالتزامهم" والتي تطلقها إدارة سلامة الطفل وتقديم الدعم اللازم لها لتحقيق الهدف المرجو منها.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء الشامسي بمقر القيادة وفد إدارة سلامة الطفل بالشارقة في إطار التنسيق والتعاون لتوحيد الجهود من أجل تعزيز سلامة الطفل وشرح بعض التفاصيل الخاصة بالحملة والتي تهدف إلى حماية الأطفال داخل المركبات الخاصة بأولياء أمورهم ومدى التزام أولياء الأمور بقواعد السلامة المتبعة أثناء نقلهم إضافة لعدد من المواضيع الأخرى المتعلقة بهذا الجانب.

وأثنى أعضاء الوفد على دور القيادة العامة لشرطة الشارقة الإيجابي في مجال توعية وحماية الطفل من خلال مساهماتها التوعوية والإرشادية المختلفة ومشاركاتها الرائدة في دعم الفعاليات والأنشطة الاجتماعية التي تحقق الأمن والسلامة لكافة أفراد المجتمع بالإمارة.