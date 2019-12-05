اتفاقات ومباحثات تعاون ضمن زيارة وفد «صحة دبي» لكبرى المؤسسات الصحية في الهند

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل وفد هيئة الصحة بدبي، برئاسة حميد القطامي، المدير العام، زيارته الرسمية للمؤسسات الصحية ومنشآت الرعاية الطبية في الهند، في خطوة نفذتها الهيئة ضمن برنامج توثيق العلاقات وبناء الشراكات، الذي تتبناه في سياستها، لتعزيز تبادل الخبرات والتجارب الناجحة ونقل المعرفة، وقبل ذلك الترويج لواجهة دبي الصحية.

وشملت المحطة الثانية للزيارة الرسمية، جولات عدة الخميس، في مدينة بنجالور، ثالثة كبرى المدن الهندية. فضلاً عن كونها المركز الرئيسي للعلوم والتكنولوجيا.

وقبل بدء الجولات، التقى الوفد وزيرة الصحة في كيرالا، ك. ك. شايلاجه، لاستكمال مباحثات التعاون التي جرت بين الهيئة والوزارة، بحضور القطامي، والمسؤولين والمختصين من الجانبين.

وأكد أهمية استثمار العلاقات القوية التي تجمع الإمارات والهند، وتنشيطها وإيجاد فرص التعاون المتصلة بالأهداف المشتركة.

وزار الوفد مستشفى مانيبال، واطّلع على الخدمات التي يقدمها، وخاصة خدمات غسل الكلى، وزراعة الأعضاء، وعلاجات الخلايا الجذعية، ومرافق التدريب الطبي، حيث كان في استقبالهم، الدكتور سودارشان بلال، رئيس مجلس إدارة المستشفى.

وتضمنت الزيارات لقاء المسؤولين في شركة «فيليبس» للابتكار، الذي جاء للتعرف إلى أبرز الابتكارات في الرعاية الصحية، ومناقشة مستجدات العالم في التقنيات والحلول الذكية الصحية.

وأبرمت الهيئة، مذكرة تفاهم مع مؤسسة VPS Healthcare، وقعها عن الهيئة القطامي، وعن المؤسسة الدكتور شمشير فيليل، رئيس مجلس الإدارة.

وتهدف إلى تسهيل نقل المعرفة والتعاون في الرعاية الصحية.

وقال القطامي «تحرص الهيئة على تقديم رعاية صحية فائقة الجودة في منشآتنا الطبية، ونعمل مع مؤسسات الرعاية الصحية الرائدة في جميع أنحاء العالم، بما يعزز توجهاتنا وأعمال التطوير التي ترتكز على خدمة الناس ورعايتهم والعناية بصحتهم وسلامتهم.

وقال الدكتور فيليل: ملتزمون بالتعاون الصحي، بهدف نهائي هو توفير رعاية صحية عالية الجودة».