منتجات للأطفال تتطلب يقظة الأهل لتجنب أضرارها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في ظل تواجد عدد كبير من السلع والمنتجات التي يقبل الأطفال عادة على شرائها سواء كانت مواد غذائية أو ألعاباً وأحياناً أدوات قرطاسية، بات من الضروري أن يعي الأهالي أهمية اختيار المنتجات التي لا ينتج عن استخدامها أي أذى للطفل أو تسهم في تعويده على ممارسة سلوكيات معينة قد تضر بصحته أو تؤثر في سلوكه وإن كان بشكل غير مباشر.

عادة ما يندفع الأطفال في محال السوبر ماركت أو البقالة لاختيار احتياجاتهم، ويفاجأ الأهل بعد التوجه إلى المنزل بوجود أغراض تعتبر غير مناسبة للأطفال وخالية من أي تحذيرات يتم بيعها في الأسواق ومنها التي تؤثر في سلوك الطفل وتجعله معتاداً على ممارسته مثل الممحاة التي على شكل سلاح أبيض «مطوى» حيث يقوم الطفل عندما يريد استخدامها بفتح "المطوى" لتظهر الممحاة. وهو ما قد يؤدي مع تكرار الاستخدام إلى اعتياد الطفل على استخدام السلاح الأبيض.

ومن المنتجات الأخرى التي يتم بيعها في الأسواق والتي تشكل خطراً غير مباشر على الطفل، حلوى سائلة عبارة عن مزيج من السكر مع غيرها من المواد مسكوبة في عبوة صغيرة الحجم تتناسب مع حجم يد الطفل تشبه تماماً عبوات العطر وتكمن خطورة وجود هذه النوعية من الحلوى التي يتم تناولها عن طريق الرش بالفم، في اعتياد الطفل خاصة من تقل أعمارهم عن 6 سنوات، على بخ أي منتج في فمه سواء كان عطرياً أو مواد التنظيف المعبأة في عبوات تعتمد على نظام الرش الأمر الذي قد يعرض حياته للخطر.