أجواء السلطنة تنتظر منخفضا جويا

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Shabiba قدمت بواسطة صورة ارشيفية

صورة ارشيفية

مسقط - الشبيبة

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أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني الى احتمال تأثر أجواء السلطنة بأخدود من منخفض جوي ابتداء من مساء اليوم الخميس ويستمر إلى يوم الإثنين المقبل بحسب ما تشير اليه آخر تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة. فمن المحتمل أن يكون الطقس غائما إلى غائم جزئيا مع فرص لهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة

بتساقط حبات البرد ورياح نشطة مع جريان الأودية على محافظة مسندم وسواحل محافظتي الوسطى وظفار لتمتد تدريجيا من مساء غد الجمعة لتشمل بقية محافظات السلطنة.

وتوضح تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة وجود حالتين مداريتين في بحر العرب، تتمركز الحالة الأولى غرب بحر العرب وتتجه نحو السواحل الصومالية، بينما تتمركز الحالة الثانية شرق بحر العرب وتتجه إلى وسط بحر العرب ، دون وجود اي تأثيرات مباشرة على السلطنة من الحالتين.