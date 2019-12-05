الأردن وبولندا يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنى يوسف أحمد الحنيطى، اليوم الخميس، مع السفير البولندى في عمان أنجيه شفييجاشينسكي سبل تعزيز التعاون المشترك، خلال اجتماع بالقيادة العامة في عمان.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الحنيطي بحث مع شفييجاشينسكي، سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي، بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين.
وحضر الملحق العسكري البولندي في عمان اللقاء.
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