شكرا لقرائتكم خبر عن قطريليكس تكشف: سفارة قطر ببريطانيا تلاحق فتاة هربت وطلبت اللجوء فى لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر من داخل السفارة القطرية فى بريطانيا، عن تلقى مسئولى السفارة أوامر مشددة بتكليف عناصر تابعة للسفارة لملاحقة "نوف" الفتاة الهاربة من البلاد إلى لندن، والتى طلبت التقدم باللجوء الإنساني بسبب اضطهاد حقوق المرأة داخل قطر.

وكشفت قطريليكس المحسوبة على المعارضة القطرية، أن المصادر أوضحت أن الأوامر تضمنت ضرورة مراقبة الفتاة وتحديد الأماكن التي تتردد عليها يومياً.

وأضافت المصادر: أن أسرة الفتاة القطرية قد أُمِرت بعدم التواصل معها مهما حدث ومطالبتهم نسيان أمرها.

وكانت "نوف" نشرت مقطع فيديو عبر مواقع التواصل تداوله النشطاء وتحدثت فيه عن حقوق مسلوبة للفتيات من بينها: عدم السماح للقطريات بقيادة السيارة أو السفر أو العمل إلا بموافقة ولي أمرها.

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قطريليكس

وكشفت "نوف" عن حقوق المرأة المسلوبة داخل البلاد والتي من ضمنها عدم السماح للمرأة غير المتزوجة بالسفر خارج الدولة إلا بتصريح سفر، عبر برنامج إلكتروني "مطراش 2" أو من خلال إصدار ولي الأمر تصريحاً من وزارة الداخلية، أو أن يذهب رفقتها إلى المطار لينفذ تصريحاً شفوياً لموظفي الجوازات.

وأنه حتى في حال عدم حاجة المرأة لتصريح سفر، كونها متزوجة أو تعدى عمرها الـ25 عاماً، يمكن لولي الأمر إصدار حكم منع سفر في النيابة العامة دون أيّ تهمة، كما تقول الفتاة، كما تنص القوانين على عدم حجز المرأة غير المتزوجة غرفة فندقية لما تبلغ من العمر 32 عاماً، وأعربت "الفتاة "عن غضبها من عدم السماح للمرأة بالعمل في الجهات الحكومية إلا برسالة عدم الممانعة من ولي أمرها.