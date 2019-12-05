شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مذيع كويتى يكسر اللوائح على الهواء ويشعل سيجارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الإعلامى الكويتى، جعفر محمد مرزوق الغانم، حديثه على قناة "الشاهد" الكويتية، بتساؤله عما إذا كانت هناك لائحة فى وزارة الإعلام الكويتية تمنع التدخين.

وحسب موقع روسيا اليوم، تابع الغانم في برنامجه أنه يعلم بالسماح فى تلفزيون الكويت بالتدخين، وساق أمثلة على ذلك "عبد الحسين دخّن، وفهد الأحمد دخن، فى السبعينات كان هناك تدخين"، لكنه لا يتمكن الآن من الاتصال بالمستشار القانوني، ولكنه يستأذن إدارة القناة وملّاكها، للتدخين.

وقال إن النيكوتين يسرى فى عروقه، وأنه "نعم، يعطى قدوة سيئة، ومن لا يريد التدخين فلا يدخن". وما لبث الإعلامى المرموق أن أشعل سيجارته، وطلب من المصور أن يقرب الكاميرا منه، ولا يخاف، وتابع الإعلامى أن ما "فعلتوه بنا ليس قليلا، دمرتونا، جننتونا، ما خليتونا نفرح". ثم تابع تقديم برنامجه، بينما أثار ذلك المقطع وتصرفه ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعى.

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