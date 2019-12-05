شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى والمبعوث الأمريكى لسوريا يبحثان دعم أمن واستقرار العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الرئيس العراقي برهم صالح والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا،اليوم الخميس،الدعم الدولي لتعزيز أمن واستقرار العراق .

وقالت رئاسة الجمهورية - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إن رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل في قصر السلام ببغداد اليوم المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري والسفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تيولر والوفد المرافق لهما".

وأضافت الرئاسة أنه تم - خلال اللقاء - بحث الدعم الدولي لتعزيز أمن واستقرار العراق وتحقيق الإصلاحات المطلوبة، والتأكيد على أهمية تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون والتبادل التجاري بين البلدين خدمة للمصالح المشتركة .

وتابعت أنه تم استعراض آخر التطورات في سوريا والأحداث في المنطقة وضرورة ترسيخ السلم والأمن الدوليين .