هيئة النزاهة العراقية تصدر أمرا بالقبض على محاظ نينوى الأسبق بتهم فساد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت هيئة النزاهة العراقية أمرا بالقبض على محاظ نينوى الأسبق بتهم تتعلق بإهدار المال العام. كشفت مفوضية حقوق الإنسان، عن ارتفاع حصيلة ضحايا احتجاجات العراق إلى 460 قتيلاً وأكثر من 17 ألف مصاب. ووصفت الولايات المتحدة، أحداث العنف التى شهدتها مدينة الناصرية العراقية فى الأيام الأخيرة وراح ضحيتها 29 شخصا على الأقل، بأنه أمر "صادم ومقيت" ودعت الحكومة العراقية إلى التحقيق ومعاقبة المسؤولين عن استخدام القوة "المفرطة "

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