شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأسرى الفلسطينيين: 5497 دولار غرامات الأطفال الأسرى فى معتقل عوفر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ولفتت الهيئة - في تقرير صدر عنها اليوم الخميس - إلى أنه خلال الشهر المنصرم تم إدخال 25 أسيرا إلى قسم الأسرى الأشبال فى "عوفر"، 15 منهم اعتقلوا من المنازل، و2 من الطرقات، و8 بعد استدعائهم.
وأضافت أنه إلى جانب الغرامات المالية الباهظة المفروضة بحق هؤلاء الأشبال، أصدرت سلطات الاحتلال أحكاما بالسجن الفعلي بحق 9 منهم، تراوحت الأحكام ما بين أسبوع إلى عام.
يشار إلى أن عدد الأسرى القاصرين القابعين حاليا في سجون الاحتلال (200 طفل) موزعين ما بين ثلاث معتقلات هي (عوفر، ومجيدو، والدامون)، ويقبع في "عوفر" (72) أسيرا شبلا.
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