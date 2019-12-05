هنيّة يعزّي السودان بضحايا انفجار مصنع "السيراميك"

تقدّم رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، الخميس، بالتعزية لرئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح برهان، بضحايا حادث انفجار مصنع للسيراميك، في العاصمة خرطوم.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، جمع الطرفين، بحسب بيان صدر عن حركة "حماس"، ووصل "الخليج 365" نسخة منه.
وقالت الحركة، إن هنية أكّد خلال الاتصال، على "متانة العلاقة مع السودان، التي وقفت إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه".
والثلاثاء الماضي، أعلن مجلس الوزراء السوداني، في بيان اطّلعت "الخليج 365" عليه، ارتفاع عدد ضحايا انفجار مصنع للسيراميك بمدينة بحري، شمالي العاصمة الخرطوم، إلى 23 قتيلا، وإصابة أكثر من 130 آخرين.
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